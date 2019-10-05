شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسام البدرى وجهاز المنتخب فى عزاء والد سيد معوض بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول، إلى الفيوم لتقديم واجب العزاء في والد سيد معوض مدرب المنتخب والذي وافته المنية بالأمس. وتوجه جهاز المنتخب إلى الفيوم بقيادة حسام البدري المدير الفني ومحمد بركات مدير الفريق، وطارق مصطفى المدرب العام، وأحمد أيوب المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مخطط الأحمال، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للمنتخب. Advertisements

جهاز المنتخب فى عزاء سيد معوض



جهاز المنتخب



حسام البدرى وسيد معوض



سيد معوض وطارق مصطفى ويتواجد سيد معوض في مسقط رأسه بالفيوم بعد وفاة والده لتلقي واجب العزاء. كان البدرى أعلن قائمة المنتخب لودية بتسوانا وضمت 23 لاعبا هم محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد وأحمد حجازى ومحمد الننى وكوكا وتريزيجيه.

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