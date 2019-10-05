شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة عماد النحاس لـ"طاهر طاهر" قبل مباراة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس المدير الفنى للفريق، فى تحدٍ جديد عندما يلتقى ذئاب الجبل بالإنتاج الحربى فى تمام الخامسة والنصف مساءً على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مابقة الدورى العام.

وعقد عماد النحاس المدير الفنى اجتماعا مع اللاعبين للحديث عن أهمية المباراة وشرح بعض التكليفات الفنية، وخصوصاً طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون، الذى يقدم مستوى متميز منذ انطلاق بطولة الدورى، حيث صنع هدف وسجل آخر، وحث الجهاز الفنى طاهر على استغلال الفرص التي ستتاح له أمام المرمى وعدم إهدارها، حتى لا يقع ذئاب الجبل فى نفس فخ مباراة سموحة، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 فى الجولة الثانية من الدورى.

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كان الجهاز الفنى للمقاولون قد شاهد مباراة الأهلى والإنتاج الأخيرة، والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة للوقوف على أبرز عناصر القوة والضعف في الانتاج الحربي.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون لمنح الفرصة في المشاركة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركو في الجولتين السابقتين للدفع بهم خلال هذه المباراة المرتقبة.

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط فى رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل فى المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادى المصرى بفارق الأهداف، فيما يمتلك الإنتاج الحربى ثلاث نقاط فقط بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الأسبوع الثانى.