فيديو.. الأهلي يضرب أسوان بخماسية في الدوري المصري

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استطاع النادي الأهلي المصري أن يفوز على نظيره نادي أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.
ملخص مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري
وبدأت المباراة بخطورة كبيرة ليسجل هدفه الأول في الدقيقة أجاي في الدقيقة 6 وسجل الثاني حسين الشحات في الدقيقة 25 فيما سجل حمدي فتحي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 59.
وظل الأهلي اخطر وأكثر سيطرة ليخطف هدفه الرابع عن طريق ركلة حزاء سجلها محمد مجدي لي الدقيقة 66 ثم سجل أسوان هدفه الأول في الدقيقة 67 عن طريق أوكري ولكن رد الأعلي بالهدف الخامس في الدقيقة 88 عن طريق رمضان صبحي لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.
ترتيب الفريقين بالدوري المصري عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد إلى 9 نقط ليتسمر في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري بينما يقف رصيد أسوان عند نقطة وحيده فيه المركز السادس عشر.
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