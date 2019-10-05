شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

يقدم السعودية نيوز مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي على ستاد ملعب محمد بن فهمد. تشكيل الهلال لمواجهة الاتفاق بالدوري السعودي حراسة المرمى: محمد الواكد خط الدفاع: البريك - هيون سوو – البليهى – الشهرانى خط الوسط: ادواردو – كويلار – سلمان الفرج خط الهجوم: باهبرى – الشهرى – عمر خربين تشكيل الاتفاق ضد الهلال: Advertisements حراسة المرمى: مبولحي خط الدفاع: يامييري، كيش، الحدادي، الجميزي. خط الوسط: الغامدي، محنشي، الطريس. خط الهجوم: الجمان، دوكارا، صليصي. ترتيب الفريقين بالدوري السعودي ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بينما يتواجد نادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 6نقاط. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم

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