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تعرف على قرعة ثمن نهائي البطولة العربية

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انتهت منذ قليل فعاليات سحب قرعة دور الستة عشر من البطولة العربية والمقامة في الرياض لتعلن عن مواجهات قوية في هذا الدور.

مواجهات دور الستة عشر من البطولة العربية

الاتحاد السكندري × المحرق البحريني

الرجاء المغربي × الوداد المغربي

الشباب السعودي × شباب الأردن

نواذيبو الموريتاني × الشرطة العراقي

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القوة الجوية العراقي × مولودية الجزائر الجزائري

أولمبيك أسفي المغربي × الرتجي التونسي

الإسماعيلي × الجزيرة الإماراتي

الوصل الإماراتي × اتحاد جدة السعودي

ولم تحديد مواعيد مباريات دور الستة عشر من البطولة العربية حتى الآن ولكن تم تحديد أماكن مباريات الذهاب والإياب.

مكان إقامة نهائي البطولة العربية

وستلعب مباراة النهائي من البطولة العربية في دولة المغرب في شهر أبريل القادم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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