خربين يقود هجوم الهلال ضد الاتفاق بالدوري السعودي

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يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الاتفاق بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي. تشكيل الهلال لمواجهة الاتفاق بالدوري السعودي حراسة المرمى: محمد الواكد خط الدفاع: البريك - هيون سوو – البليهى – الشهرانى خط الوسط: ادواردو – كويلار – سلمان الفرج خط الهجوم: باهبرى – الشهرى – عمر خربين Advertisements تشكيل الاتفاق ضد الهلال بالدوري السعودي حراسة المرمى: مبولحي خط الدفاع: يامييري، كيش، الحدادي، الجميزي. خط الوسط: الغامدي، محنشي، الطريس. خط الهجوم: الجمان، دوكارا، صليصي. ترتيب الفريقين بالدوري السعودي ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بينما يتواجد نادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 6نقاط

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