شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب في الفيوم لتعزية سيد معوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول إلى الفيوم لتقديم واجب العزاء في والد سيد معوض، مدرب المنتخب، والذي وافته المنية بالأمس.

وتوجه جهاز المنتخب إلى الفيوم بقيادة حسام البدري، المدير الفني، ومحمد بركات، مدير الفريق، وطارق مصطفى، المدرب العام، وأحمد أيوب، المدرب العام، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي، مخطط الأحمال، وشادي الجيلاني، المنسق الإعلامي للمنتخب.

ويتواجد سيد معوض في مسقط رأسه بالفيوم بعد وفاة والده لتلقي واجب العزاء.