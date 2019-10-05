شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل للنقطة التاسعة بخماسية في شباك أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح النادي الأهلي مضيفه أسوان برباعية مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، ليرفع رصيده من النقاط إلى تسعة.

وسيطر الأهلي على اللقاء منذ بدايته ليتقدم مبكرًا في النتيجة عن طريق جونيور أجايي في الدقيقة السابعة بعد استقباله عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة على الجهة اليمنى نفذها محمد مجدي أفشة مرت من حمدي فتحي ليسكنها النيجيري شباك مسعد عوض.

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وفي الدقيقة 25، أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي بعد تصويبة صاروخية من حمدي فتحي أنقذها مسعد عوض عادت لأجايي ليسدد ويتصدى لها «عوض» مجددًا وترتطم في القائم وتعود لـ«الشحات» ليسدد أخيرًا في الشباك الأسوانية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة الأهلاوية على اللقاء، وأحرز حمدي فتحي الهدف الثالث للنادي الأهلي برأسية من ركنية نفذها محمد مجدي أفشة في الدقيقة 59.

وبعد أقل من 5 دقائق نجح «أفشة» في الحصول على ركلة جزاء نفذها بنفسه ليحرز الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 66.

ورغم نجاح أوميد أوكري في تقليص الفارق بإحراز الهدف الأول لأسوان بعد دقيقة واحدة من هدف «أفشة»، إلا أن الأهلي استمر في الضغط ليضيف رمضان صبحي هدفًا خامسًا لأبناء رينيه فايلر في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بخماسية مقابل هدف، ويرفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد أسوان عند نقطة وحيدة.