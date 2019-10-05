مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم السبت بالدوري السعودي

السبت 5 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني يستعرض الخليج 365 مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم السبت والذي انطلقت منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي على ستاد ملعب محمد بن فهمد.

تشكيل الهلال لمواجهة الاتفاق بالدوري السعودي حراسة المرمى: محمد الواكد خط الدفاع: البريك - هيون سوو – البليهى – الشهرانى خط الوسط: ادواردو – كويلار – سلمان الفرج خط الهجوم: باهبرى – الشهرى – عمر خربين Advertisements تشكيل الاتفاق ضد الهلال حراسة المرمى: مبولحي خط الدفاع: يامييري، كيش، الحدادي، الجميزي خط الوسط: الغامدي، محنشي، الطريس. خط الهجوم: الجمان، دوكارا، صليصي. ترتيب الفريقين بالدوري السعودي ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بينما يتواجد نادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 6نقاط.

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