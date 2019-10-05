شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الأهلي 3 – 0 أسوان.. حمدي فتحي يعزز تقدم الأحمر بالثلاثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر تقدم الأهلي على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما عصر اليوم السبت على إستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وبدأ الأهلي المباراة بنشاط هجومي ملحوظ رغم ارتف اع درجة الحرارة حتى تمكن النيجيري جونيور أجايي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة السابعة من متابعته لركلة حرة ثابتة من الناحية اليمنى.

استمرت سيطرت الأهلي بعد إحراز هدف التقدم وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 12 قبل أن يبعدها مسعد عوض عن مرماه.

ولم يستغل حسين الشحات هجمة منظمة في الدقيقة 13 مع رمضان صبحي وعلي معلول ولكن لم ينهيها بشكل جيد ويبعدها دفاع أسوان.

وانفرد رمضان صبحي بمرمى أسوان في الدقيقة 19 بعد استغلاله لكرة محمد هاني الطولية وشق طريقه وسددها ولكن ارتطمت في مدافع أسوان.

وتحصل محمود نعيم لاعب أسوان على أول ركنية في الدقيقة 21 من عمر المباراة، ولعبها محمد طارق ابو العز ولكن أخرجها لاعبي فريق الجنوب إلى ركلة مرمى، واستمرت الخطورة لأسوان بعد لعبة منظمة من جانب محمد الصباحي وحسن طارق ولكن لم يستغلها لاعبي أسوان في تعديل النتيجة.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد متابعة تسديدة حمدي فتحي التي تصدى لها مسعد عوض وأعاد تسديدها أجايي في المرمى ولكن ارتطمت بالقائم وعادت للشحات الذي سجلها في المرمى.

وحاول أسوان ترتيب خطوطه بعد استقبال الهدف الثاني واختراق دفاع الأهلي، ولكن دفاع الفريق الأحمر كان لهم بالمرصاد ومنهم من بناء هجمات أو تشكيل خطورة.

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وأوقف الحكم محمد الصباحي اللقاء في الدقيقة 30 لمنح اللاعبين فرصة شرب مياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وهدأ الأداء في الربع ساعة الأخيرة الذي تمركز فيه اللعب في وسط الملعب، ولم تحدث خطورة على مرمى الفريقين.

ونشط الأهلي مجددا في الخمس دقائق الأخيرة بفضل تحركات رباعي الهجوم الشحات ورمضاتن وأجايي وقفشة.

وتصدى محمد الشناوي لتسديد قوية لعبها أحمد عبد الظاهر من خارج منطقة الجزاء كانت في طريقها للمرمى، واستمر ضغط الأهلي حتى نهاية الشوط بتقدم الفريق الأحمر بهدفين.

وأضاع محمد مجدي قفشة هجمة خطيرة للأهلي في الدقيقة 47 من هجمة منظمة من الجبهة اليمنى بعدما سددها في يد مسعد عوض.

وظهر استحواذ أيوان على الكرة بعد مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول وحاول ترتيب خطوطهم وفك شفرة دفاع الأهلي، خاصة من الجبهة اليمنى وساعد على ذلك نزول أوميد أوكري الذي زاد من الفاعلية الهجومية للفريق النوبي.

وأحرز حمدي فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 59 من رأسية نتيجة متابعته ركنية قفشة وسجلها على يمين مسعد عوض