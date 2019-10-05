شكرا لقرائتكم إصابة السولية في مباراة الأهلي وأسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض عمنرو السولية لاعب الأهلي للإصابة في الدقيقة 79 من عمر مباراة فريقه ضد أسوان والتي تجمعهما على إستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

وشارك وليد أزارو بدلا من السولية الذي لم يتمكن من استكمال المباراة ليشارك المهاجم المغربي في آخر 10 دقائق بالمباراة.

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ويتقدم الهلي على أسوان بخمسة أهداف أحرزهم أجايي ورمضان والشحات وقفشة وحمدي فتحي، بينما أحرز أوكري هدف أسوان الوحيد.