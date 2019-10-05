شكرا لقرائتكم شيكابالا مهدد بالغياب أمام اف سى مصر .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بالتساوى مع بيراميدز والأهلى أصحاب المركزين الأول والثانى على الترتيب ولكن يتفوقان بفارق الأهداف عن الزمالك، فيما يحتل نادى إف سى مصر المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.
واستُبعد شيكابالا من تدريبات فريقه الجماعية أمس الجمعة، بسبب معاناته من إصابة عضلية، أدت لعدم قدرة اللاعب على استكمال مواجهة مصر المقاصة، التى جمعتهما الخميس الماضى، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.
ويفضل الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، عدم مشاركة شيكابالا فى مواجهة إف سى مصر، حرصًا على عدم تفاقم إصابته، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لإختبار طبى على هامش التدريب الجماعى اليوم، وبناءًا عليه سيتم تحديد موقفه النهائى من مباراة إف سى مصر من الناحية الطبية.
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