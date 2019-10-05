شكرا لقرائتكم المصري يتلقي إخطارا رسميا من الاتحاد الليبي لاستدعاء مفتاح طقطق لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي خطاباً رسمياً من الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطرها خلاله باختيار مهاجم الفريق مفتاح طقطق للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب ليبيا الوطني . ويقام معسكر منتخب ليبيا فى المملكة المغربية خلال الفترة من 7 إلى 16 أكتوبر الجاري ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021. Advertisements وسيغادر مفتاح القاهرة غدا الأحد متوجهاً إلى مدينة الدار البيضاء المغربية ، علماً بأن اللاعب متواجد حالياً بمعسكر المصري المغلق المقام بالعين السخنة استعداداً لمباراة أمام الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

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