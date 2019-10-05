شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على أسوان بهدف أجايي.. وسيطرة حمراء تامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقدم الأهلي على أسوان بهدف نظيف بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما عصر اليوم الس بت على إستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وبدأ الأهلي المباراة بنشاط هجومي ملحوظ رغم ارتف اع درجة الحرارة حتى تمكن النيجيري جونيور أجايي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة السابعة من متابعته لركلة حرة ثابتة من الناحية اليمنى.

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استمرت سيطرت الأهلي بعد إحراز هدف التقدم وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 12 قبل أن يبعدها مسعد عوض عن مرماه.

ولم يستغل حسين الشحات هجمة منظمة في الدقيقة 13 مع رمضان صبحي وعلي معلول ولكن لم ينهيها بشكل جيد ويبعدها دفاع أسوان