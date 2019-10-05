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شكرا لقرائتكم وكيل أعمال محمد إبراهيم يرد على اتهامات الزمالك .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف وكيل إبراهيم فى البيان :"آخر هذه المحاولات هي الزج بإسمه وإتهامه بسب زملاءه لاعبي الزمالك طوال مباراة المقاصه واتهامه بالبلطجه والكل يعلم من يوصف بالبلطجه ، أما عن هذا الاتهام فالكل رأى أن محمد لم يلعب سوى 20 دقيقة فكيف له يسب لاعبي الزمالك طوال المباراه ، لقد خرج محمد من نادي الزمالك مجبرًا وليس مخيرًا وهذا لايقلل من قيمته وقدره عند الجماهير الزملكاويه العريضة ولا يقلل من حبه وتقديره لهذه الجماهير وأي محاولات للوقيعه لن تفلح".
وتابع وكيل محمد إبراهيم:"لقد تحمل اللاعب في السنوات الأخيرة ما لا يتحمله بشر من ضغط نفسي وعصبي ومحاولات كثيره لإخراجه عن تركيزه ليرد وتكون زريعه للوقيعه بينه وبين الجماهير ولم تفلح ولن تفلح في أي وقت وخرج اللاعب من النادي ولم يتقاضي باقي مستحقاته ولم يتحدث في أي مناسبه عن ذلك وكنا في غنى عن الخروج و التحدث في أي أمر لولا الاتهامات الباطلة ، ونحن اذا نتحدث الآن نوجه رساله إن اللاعب لديه مسؤليات تجاه نادي المقاصه الذي يحترمه ويقدره ويبذل كل الجهد والعرق للعوده إلى منتخب مصر، ومحاوله التشتيت لن تفلح، وسوف نرد بكل قوة على أي شخص يخرج عن النص في حق اللاعب أو حقي مهما كان.. والله غالب على أمره",
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