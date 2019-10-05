شكرا لقرائتكم الشامى وعبد الحكيم يقودان الإسماعيلي وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى تشكيلة فريقه لمواجهة وادى دجلة ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدورى العام والتى ستقام فى الخامسة والنصف عصر اليوم السبت علي ستاد بتروسبورت.

وضم التشكيل كل من : "محمد مجدى، أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد بيومى، محمود دونجا، احمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم.

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ويجلس على دكة البدلاء محمود عبد المنصف، محمد هاشم، عماد حمدى، احمد ايمن ، محمد صادق، بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى .

فيما أعلن اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة تشكيله فريقه وضمت كل من : " محمد عبد المنصف وبودى ومحمود مرعى وبيكهام واسحاق يعقوب ومحمد رضا ومحمد عبد العاطى ومحمد هلال ورفيق كامل وعبد الكبير الوادى ومروان حمدى"

وخسر دجلة من طنطا بهدف دون رد ثم تعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق، بينما فاز الاسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة .