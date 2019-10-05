مشاهدة مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع...

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جدة - عمرو شويل يلتقي وادي دجلة مع الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت على إستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. ميودراج يرفض توقيع عقوبات مادية



مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. رفض الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى فكرة توقيع عقوبات مادية على لاعبيه عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثية مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، واكتفى المدرب الصربى بوصلة تعنيف للاعبيه فى غرفة خلع الملابس بعد الأداء المترخى والاستهتار مشدداً على رفضه التام تكرار مثل هذا الاداء فى المباريات المقبلة .

وأبدى الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى للإسماعيلى عن حزنه جراء الخسارة أمام المصرى البورسعيدى فى ثانى جولات الفريق بمسابقة الدورى الممتاز.

وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على انذار ثانٍ.

وأضاف ميودراج :”رأيت بعض الأشياء هى بالتأكيد لا صلة لها بكرة القدم ، لكن يجب علينا المضى قدما نحو المباراة المقبلة ، بدون أى شك وقعنا ببعض الأخطاء التى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى الخسارة أمام فريق مميز للغاية ، سأشاهد تلك المباراة مجددا من أجل اصلاح الأخطاء قبل المباراة المقبلة التى يتبقى عليها 48 ساعة فقط”.

مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. الدراويش يعسكرون بالقاهرة



مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. توجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

وفاز الدراويش فى الجولة الاولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة .

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مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. الاسماعيلي يختتم تدريباته اليوم



مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. يختتم اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .

وتفتتح مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري مساء اليوم الجمعة بمواجهة سموحة وإنبى فى الثامنة مساء.

وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون.

مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. استدعاء عبد المنصف وكاستيلو لمعسكر الاسماعيلي



مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. قرر الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للنادي الاسماعيلي استدعاء محمود عبدالمنصف حارس المرمى وأحمد فتحي كاستيلو مدافع الفريق، للانضمام للمعسكر المقام في القاهرة لتعويض غياب الثنائى محمد فوزى للإيقاف و إبراهيم أبواليزيد للإصابة.

مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. لاعب الإسماعيلى يخضع لأشعة



مشاهد مباراة وادى دجلة والإسماعيلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. يحسم إبراهيم أبو اليزيد لاعب النادى الإسماعيلى، موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الخضوع لأشعة من مواجهة وادى دجلة بالدورى.

وتعرض أبو اليزيد للإصابة فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن مصدر بالجهاز الطبى للإسماعيلى، أن أبو اليزيد يشتبه بإصابته بشد عضلى ولكن الجهاز ينتظر الأشعة لحسم مصيره من مواجهة دجلة.