شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. الأهلي 2 – 0 أسوان .. مباراة من طرف واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الأهلي على أسوان بهدفين نظيفين بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما عصر اليوم الس بت على إستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وبدأ الأهلي المباراة بنشاط هجومي ملحوظ رغم ارتف اع درجة الحرارة حتى تمكن النيجيري جونيور أجايي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة السابعة من متابعته لركلة حرة ثابتة من الناحية اليمنى.

استمرت سيطرت الأهلي بعد إحراز هدف التقدم وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 12 قبل أن يبعدها مسعد عوض عن مرماه.

ولم يستغل حسين الشحات هجمة منظمة في الدقيقة 13 مع رمضان صبحي وعلي معلول ولكن لم ينهيها بشكل جيد ويبعدها دفاع أسوان.

وانفرد رمضان صبحي بمرمى أسوان في الدقيقة 19 بعد استغلاله لكرة محمد هاني الطولية وشق طريقه وسددها ولكن ارتطمت في مدافع أسوان.

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وتحصل محمود نعيم لاعب أسوان على أول ركنية في الدقيقة 21 من عمر المباراة، ولعبها محمد طارق ابو العز ولكن أخرجها لاعبي فريق الجنوب إلى ركلة مرمى، واستمرت الخطورة لأسوان بعد لعبة منظمة من جانب محمد الصباحي وحسن طارق ولكن لم يستغلها لاعبي أسوان في تعديل النتيجة.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد متابعة تسديدة حمدي فتحي التي تصدى لها مسعد عوض وأعاد تسديدها أجايي في المرمى ولكن ارتطمت بالقائم وعادت للشحات الذي سجلها في المرمى.

وحاول أسوان ترتيب خطوطه بعد استقبال الهدف الثاني واختراق دفاع الأهلي، ولكن دفاع الفريق الأحمر كان لهم بالمرصاد ومنهم من بناء هجمات أو تشكيل خطورة.

وأوقف الحكم محمد الصباحي اللقاء في الدقيقة 30 لمنح اللاعبين فرصة شرب مياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة.