شكرا لقرائتكم غوميز والشلهوب يستحوذان على جوائز الاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حصول المهاجم الفرنسي، بافيتمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، على جائزة أفضل لاعب في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز خارج ملعبه على السد القطري 4-1 يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الآسيوي في بيان صحافي على موقعه الرسمي يوم الجمعة: سجل غوميز هدفين للهلال، بعدما كان السد تقدم في النتيجة 1-0 عبر هدف غوميز نفسه بالخطأ في مرمى فريقه، ولكن اللاعب استعاد توازنه وسجل هدفين وضعا فريقه على أعتاب النهائي، وإلى جانب الهدفين، صنع غوميز ثلاث فرص لزملائه وجمع 8.7 نقطة.

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وجاء في المركز الثاني جاء تاكاهيرو سيكيني لاعب أوراوا ريد دايموندز الياباني، والذي قاد فريقه للفوز على ضيفه غوانغزهو ايفرغراند الصيني 2-0.

وفي المركز الثاني أيضاً بذات الرصيد جاء عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال، بعد تألقه في المباراة أمام السد، وكانت نسبة تصدياته 80%، وحرم الحارس البالغ من العمر "32 عاماً" السد من الوصول إلى مرماه، حيث تصدى لأربع محاولات ومرر 30 تمريرة ناجحة، ليجمع أيضاً 7.8 نقطة.

كما أعلن الاتحاد القاري عن فوز محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال بجائزة أجمل هدف في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد التصويت الذي عبر الموقع الألكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.