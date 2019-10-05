شكرا لقرائتكم "فيديو".. جماهير الرجاء البيضاوي تبهر العالم بلفتة إنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلعب كرة القدم أدوارا هامة بعيدا عن مسألة المنافسة داخل أرضية الملعب، تمتد إلى جوانب إنسانية، وهو ما جسدته قصة محمد الشاطي عاشق الرجاء البيضاوي المغربي.

باتت حكاية صاحب الـ "23 عاما" واحدة من أشهر قصص كرة القدم، بعدما اجتاح فيديو مؤثر بقاع العالم في لفتة نالت الاستحسان، في لحظة إنسانية اختلط فيها الدعاء والأمنيات لشفاء المشجع "سيمو" ( الاسم الحركي لمحمد الشطي) الذي بدأ معركة التحدي لقهر كابوس مرض السرطان منذ عدة أسابيع.

وقبل أيام أنهى "سيمو" الحصة الرابعة من العلاج الكيميائي ليبدأ رحلة الإصرار والعزم على تخطي محنة المرض، تلك التي أفقدته نصف وزنه وأسقطت شعره ولكنها لم تنل من عزيمته، وعزيمة أم شجاعة تقف خلفه وتؤازره وتسانده.