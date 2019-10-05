شكرا لقرائتكم غوندوغان: غوارديولا وكلوب أفضل مدربين في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد إلكاي غوندوغان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ويورغن كلوب، مدرب ليفربول، هما أفضل مدربين في هذه الحقبة، وقال إنه من دواعي سروره أن يتدرب تحت قيادتهما.

وقال عن الثنائي في تصريحات نشرتها صحيفة "سود دويتشة تسايتونغ" يوم السبت: المدربان اللذان يمثلان الطرق الموجودة حاليا.

وقال غوندوغان (28 عاما) إن هناك حقيقة بسيطة في فكرة قيام كلوب بتعليم لاعبيه اللعب ضد الكرة، بينما يعتمد غوارديولا على الاستحواذ. ولكنه قال إن الثنائي يتشارك في شيء وهو أنه لا يمكنك استبدالهما.

ولعب غوندوغان تحت قيادة كلوب في بوروسيا دورتموند، حيث عاصر أيضا المدرب توماس توشل، الذي يدرب باريس سان جيرمان حاليا. وقال عن توشيل: إنه ينتمي لطريقة غوارديولا، بالنسبة لي كلوب، مدرب رائع، وهو قريب من جوسيب، ولكن بإمكانه اللعب بطرق مختلفة.