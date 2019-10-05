شكرا لقرائتكم ليفانتي ينتزع فوزاً صعباً من ليغانيس في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق ليفانتي فوزا صعبا من مضيفه ليغانيس 2 - 1 خلال المباراة، التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفانتي روجر مارتي سالفادور في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء وخوسيه كامبانيا في الدقيقة 49، فيما سجل هدف ليغانيس مارتن بريثويت في الدقيقة 76. وأهدر مارتن بريثويت ركلة جزاء لفريق ليغانيس في الدقيقة 80.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ليغانيس عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.