شكرا لقرائتكم توقعات بتسجيل رقم قياسي في "تذاكر" قمة إنتر ويوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير إعلامية إيطالية يوم السبت أنه من المتوقع أن تسجل مباراة القمة المرتقبة يوم الأحد بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس على ملعب "جيوسيبي ميازا" في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، رقما قياسيا في مبيعات التذاكر، يبلغ 5ر6 مليون يورو (1ر7 مليون دولار).

ويتوقع حضور 75 ألف مشجع في المباراة بين إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، وحامل اللقب يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

وينتظر تحقيق الرقم القياسي في قيمة مبيعات التذاكر، علما بأن سعر التذاكر يتراوح ما بين 55 يورو و450 يورو.

وتشهد المباراة مواجهة بين أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميلان، وفريقه السابق يوفنتوس الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب خمسة ألقاب محلية خلال مسيرته كلاعب، قبل أن يقوده لثلاثة ألقاب أخرى كمدرب.