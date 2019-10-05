شكرا لقرائتكم روما يعلن عن خضوع زاباكوستا لجراحة في الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الجمعة خضوع مدافعه دافيد زاباكوستا لعملية جراحية في الركبة، في عيادة بالعاصمة الإيطالية روما.

وتعرض زاباكوستا، المنضم إلى روما في أغسطس الماضي بعقد إعارة بعد موسمين قضاهما مع تشيلسي الإنجليزي، لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال التدريبات.

وقال زاباكوستا (27 عاما): كانت صدمة صعبة وغير متوقعة. أنا مستعد للعمل الجاد في برنامج التعافي من أجل عودة أكثر قوة.

وفي الأيام القليلة الماضية، انضم هنريك مخيتريان ولورينزو بليغريني إلى سينغيز أوندير ودييغو بيروتي في قائمة المصابين بفريق روما.