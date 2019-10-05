23 لاعباً.. حسام البدري يعلن قائمة المنتخب لمباراة بتسوانا الودية

الموجز أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المدرب الجديد حسام البدري قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل. وسيستمر المعسكر حتى لقاء بتسوانا الودى المقرر إقامته في الـ 14 أكتوبر من الجاري. Advertisements وضمت القائمة 19 لاعبا، بجانب الرباعي المصري المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا. وضمت القائمة كل من: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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