بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × ليستر سيتي

كتب: ضياء السقا يستضيف ليفربول، نظيره ليستر سيتي في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تشكيل فريقه. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أدريان. Advertisements خط الدفاع:أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون. خط الوسط: فينالدوم - ميلنر - فابينيو خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - مانى

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