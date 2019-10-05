مثلث الرعب يقود الأهلي للتقدم على أسوان في الشوط الأول

كتب: ضياء السقا

انهى الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام أسوان، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأحرز جونيور أجايي الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 7، من متابعة لكرة داخل المنطقة.

وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 25.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الاول، بفضل تحركات وسرعة ثلاثي الهجوم المرعب، الشحات وأجايي ورمضان، وسط تراجع لأصحاب الأرض.

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روابط الهدف الأول:

روابط الهدف الثاني: