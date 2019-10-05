تغييران في تشكيل ليفربول الأساسي أمام ليستر سيتي

كتب: ضياء السقا أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تشكيل فريقه، الذي سيواجه به ليستر سيتي في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أدريان. Advertisements خط الدفاع:أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون. خط الوسط: فينالدوم - ميلنر - فابينيو خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - مانى

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