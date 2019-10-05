رمضان صبحى يحرز الهدف الخامس للأهلى فى مرمى أسوان ويحتفل مع أبونسب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز رمضان صبحى الهدف الخامس للنادي الأهلى فى مرمى أسوان بالدقيقة 86 من عُمر المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب الأخير والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.
واحتفل رمضان صبحى مع زميله شريف إكرامى و شقيق زوجته.
بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني، خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ويقود النيجيري جونيور أجاي الهجوم.
بينما بدأ أسوان مواجهة الأهلى بتشكيل مكون من مسعد عوض، طارق أبو العز، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، محمود نعيم، محمد الصباحي، محمد إسماعيل، موسى داو، أحمد عامر، أحمد عبد الظاهر، حسن طارق.
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