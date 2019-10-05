أحمد فتحى يرتدى شارة كابتن المنتخب أمام بتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى أحمد فتحى لاعب الأهلى شارة كابتن منتخب مصر فى المعسكر المقبل للفراعنة الذى يتخلله ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى. ويأتى ترتيب "كباتن" المنتخب عقب إعلان قائمة المنتخب كالتالى، أحمد فتحى يليه عبد الله السعيد، ثم أحمد حجازى ثم محمد الننى ثم عمر جابر. وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ بعد غد الاثنين وضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا، وضمت القائمة كل من:محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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