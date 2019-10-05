شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى يواصل الهجوم بعد الثنائية وأسوان يبحث عن أول هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلى وأسوان المقامة حالياّ باستاد أسوان ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، وأصبحت النتيحة تقدم الاهلى بثنائية نظيفة.

الاهلي يلعب المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني ، حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.

فيما يلعب أسوان بتشكيل مكوّن من ، : مسعد عوض، طارق أبو العز، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، محمود نعيم، محمد الصباحي، محمد إسماعيل، موسى داو، أحمد عامر، أحمد عبد الظاهر وحسن طارق.

الاهلى فاز فى الجولتين الماضيتين للدوري على حساب سموحة بهدف دون رد ثم الانتاج الحربى برباعية دون رد ليحقق العلامة الكاملة مع مدربه السويسرى رينيه فايلر قبل مواجهة أسوان

بينما خسر أسوان الجولة الافتتاحية من المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع نادى مصر بدون أهداف ولم يحقق أول فوز حتى الان فى المسابقة تحت قيادة مدربه مجدى عبد العاطى.

بداية المباراة جاءت حماسية للغاية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً على صاحب الأرض ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق أجاي الذى أحسن إستغلال تمريرة من حمدي فتحي .

لم يهدأ الاهلي بعد الهدف وواصل الضغط وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثان.

تدريجياً نشط أداء أسوان "زهرة الجنوب " وحاول مجاراة الاهلي وتشكيل أي خطورة على مرمى المارد الأحمر وحاول احمد عبد الظاهر إستغلال خبرات السنين في شن أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي لكن الأخير ودفاع الأحمر تصدى لهذه المحاولات المتباعدة.

الضغط الأهلاوي أسفر عن هدف ثانً سجله حسين الشحات في الدقيقة 25 بعدما سدد حمدي فتحي كرة قوية إرتدت في القائم وعادت إلى أجاي الذى سددها لكن مسعد عوض تصدى للكرة ووصلت مرة ثالثة إلى حسين الشحات الذى أودع الكرة في الشباك الأسوانية.

وتوقفت المباراة قليلاً حتى يتناول اللاعبين المياه بسبب درجة الحرارة العالية في ملعب المباراة.

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