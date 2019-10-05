شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بتسوانا تصل فجر الثلاثاء استعدادا لودية الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر الجاري تمهيدا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة باستاد القاهرة الدولى.

Advertisements

ويستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكر في القاهرة يستمر حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي بالإضافة إلى 19 لاعبا محليا هم: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.