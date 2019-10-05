شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوميد أوكرى يحرز هدف أسوان الأول فى شباك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أوميد أوكرى الهدف الأول لأسوان فى مرمى الأهلى بالدقيقة 67 من عُمر المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب أسوان، التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلى معلول ومحمد هانى، خط الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية ورمضان صبحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات ويقود النيجيرى جونيور أجايى الهجوم.

بينما بدأ أسوان مواجهة الأهلى بتشكيل مكون من مسعد عوض، طارق أبو العز، ابراهيم القاضى، عبد الله السنجهاوى، محمود نعيم، محمد الصباحى، محمد إسماعيل، موسى داو، أحمد عامر، أحمد عبد الظاهر، حسن طارق.