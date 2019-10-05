شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد العربى يعلن تدشين بطولتين للفئات السنية للمنتخبات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجاء الله السلمى الامين العام للإتحاد العربى لكرة القدم إقامة بطولتين للفئات السنية تحت 21 عاماً والأخرى تحت 17 عاماً للمنتخبات العربية.على هامش حفل قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، وذلك بالعاصمة السعودية "الرياض".

وصعد لثمن النهائى، الاتحاد السكندرى والإسماعيلى (مصر)، الشباب واتحاد جدة (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، أولمبيك آسفي والرجاء والوداد (المغرب)، مولودية الجزائر (الجزائر)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، المحرق (البحرين)، شباب الأردن (الأردن)، الترجي (تونس)، نواذيبو (موريتانيا)، فيما ودع النجم الساحلي التونسي "حامل اللقب" منافسات البطولة من دور الـ 32 في مفاجأة من العيار الثقيل أمام شباب الاردن.

وتأهل الاسماعيلى لدور الـ 16 فى البطولة العربية بعدما تفوق على أهلى بنغازى الليبى بنتيجة 4 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ 32، بينما تفوق الاتحاد السكندرى على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويحضر قرعة دور الـ16 في البطولة العربية، الأمير عبد العزيز بن تركى، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، وتامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، وإبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى.