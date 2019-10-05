شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يقود هجوم المقاولون أمام الإنتاج وظهور أول لمعروف يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل الفريق الذي سيواجه الانتاج الحربي في مباراة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها ملعب السلام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، طاهر محمد طاهر، عبد الوهاب اسماعيل، فاروقا، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الدين الجزيرى.

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ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط فى رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل فى المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادى المصرى بفارق الأهداف، فيما يمتلك الإنتاج الحربى ثلاث نقاط فقط بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الأسبوع الثانى.