شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد مجدى قفشة يحرز الهدف الرابع للأهلى فى مرمى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد مجدى قفشة الهدف الرابع للنادى الأهلى فى مرمى أسوان من ضربة جزاء بالدقيقة 65 من عُمر المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب الأخير والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلى معلول ومحمد هانى، خط الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية ورمضان صبحى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات ويقود النيجيرى جونيور أجايى الهجوم.

بينما بدأ أسوان مواجهة الأهلى بتشكيل مكون من مسعد عوض، طارق أبو العز، ابراهيم القاضى، عبد الله السنجهاوى، محمود نعيم، محمد الصباحى، محمد إسماعيل، موسى داو، أحمد عامر، أحمد عبد الظاهر، حسن طارق.