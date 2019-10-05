شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح والدى الغندور ومعوض قبل مواجهة الأهلى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف لاعبو الأهلى وأسوان دقيقة حداد على روح والد سيد معوض نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، ووالد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، قبل المواجهة المقامة حالياً بين الفريقين على ملعب أسوان، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلى معلول ومحمد هانى، خط الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية ورمضان صبحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات ويقود النيجيرى جونيور أجايى الهجوم.

بينما بدأ أسوان مواجهة الأهلى بتشكيل مكون من مسعد عوض، طارق أبو العز، ابراهيم القاضى، عبد الله السنجهاوى، محمود نعيم، محمد الصباحى، محمد إسماعيل، موسى داو، أحمد عامر، أحمد عبد الظاهر، حسن طارق.