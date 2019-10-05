شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة جنش مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق أزمة محمود جنش حارس الفريق الأبيض، بعد التصريحات التى أدلى بها الحارس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بأن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود باستثناء اثنين حصلا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهما، وبعد تبادل التصريحات بين جنش وأمير مرتضى زادت الأزمة وقرر مرتضى منصور رئيس النادى عرض الحارس للبيع، لكن حدثت مساعى لحل الأزمة التى نستعرض تفاصيلها بالتساؤلات التى تدور حولها فى التقرير التالى.

كيف بدأت الأزمة قبل تبادل التصريحات على السوشال ميديا؟

الأزمة جاءت بدايتها قبل سفر جنش إلى ألمانيا، حيث توجه إلى مقر النادى الأبيض للحصول على مبلغ مالى قبل السفر فى إطار تجهيزاته لخوض عمليات التأهيل والتأكد من سلامة قدمه التى أصيب فيها بقطع فى وتر أكيلس، وانتظر جنش فى مقر نادى الزمالك فى اليوم السابق لسفره لمدة تقترب من 6 ساعات دون الحصول على مستحقات ليغادر مقر النادى الأبيض ثم تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك مع وكيل أعمال جنش وطالبه أن يتوجه إليه ويمنحه ما يتراوح ما بين الـ150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، حيث أراد جنش الحصول على القيمة المالية باليورو وقرر أمير مرتضى حصول اللاعب على 10 آلاف يورو على أن يردها الأخير لوكيل أعمال الحارس بعد منحها له.

رفض جنش، الحصول على القيمة المالية التى حددها مسئولو الزمالك من وكيل أعماله خاصة أنه تواجد فى مقر النادى ولم يحصل على ما طلبه ليتوجه فى اليوم التالى إلى اتحاد الكرة للحصول على تلك القيمة المالية، خاصة أن الأخير تكفل بعلاجه عقب إصابته مع المنتخب الوطنى خلال النسخة الماضية من أمم أفريقيا 2019 وبالفعل صرف اتحاد الكرة، القيمة المالية، لجنش بعد ذلك.

لماذا اشتعلت الأزمة وأطلق جنش تصريحاته؟

ظل جنش غاضبًا من الموقف الذى تعرض له قبل رحلته الأخيرة إلى ألمانيا وتحدث مع المقربين منه أن ناديه لا يدعمه بالصورة الكافية، ونصحه البعض بالحديث مع مسئولى الزمالك قبل تدوين الأمر على مواقع التواصل الاجتماعى، لكن جاء عدم حصوله على مقدم عقده مع وجود التزامات لديه ليجعله يقرر الحديث فى المسألة بهذا الشكل، خاصة أن رؤيته أن عقده ليس كبيراً مثل عدد من نجوم الفريق، وأن مقدم عقده لا يستوجب الانتظار مثل باقى النجوم المتواجدين بالفريق، بعدما أشار له البعض داخل الفريق إلى عدم صرف مقدمات العقود لأكثر من 90% من اللاعبين القدامى المتواجدين بالفريق، لكنه أشار إلى أن قيمة مقدم عقده لا تستوجب الانتظار لفترة طويلة، كما أن لديه ظروف هو الآخر ومنها إصابته مثل الثنائى المتواجدين بالفريق اللذين صرفا مقدم عقودهما لظروف طارئة بجانب صرف مقدمات عدد من لاعبى الفريق الجدد.

ما رأى مسؤولى الزمالك فى المسألة؟

مرتضى منصور رئيس الزمالك عقد اجتماعًا مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالفريق للحديث فيما قاله جنش بجانب عددا من الملفات المختلفة بالفريق وذلك لإصدار قرارات بشأن عدداً من الأمور وتنفيذها فى المرحلة القادمة.

ماذا قال رئيس الزمالك بعد الاجتماع؟

كشف مرتضى منصورعن سبب تأجيل صرف مستحقات محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، مشددًا على أنه كان قد أعطى تعليماته لإدارة الكرة بضرورة تعديل عقود الخماسى: "جنش ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وطارق حامد"، بما يتناسب مع إمكانياتهم الفنية وما يقدمه من أداء على مدار الموسم الماضى والجارى، قائلاً: "فهمت يا جنش كيف كنت ستساوى مع أبو جبل أو محمد صبحى؟".

أضاف منصور: "جنش خائن والهارب كهربا تلاعب برأسه، وسلم نفسه للشيطان وهذا ما لم أسمح به داخل الزمالك"، مضيفًا: "من الطبيعى أن يتحمل اتحاد الكرة علاج إصابة جنش لأنه تعرض للإصابة أثناء وجوده فى صفوف المنتخب، وأنه لو تحمل الزمالك نفقات علاجه سيكون إهدارا للمال العام"، وأشار منصور خلال تصريحاته بأن جنش أخطأ وهو يعلم أن الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى أمر غير مقبول، والزمالك لم يقصر معه، وما حدث منه جريمة فى حق النادى، مع أنه كان سببًا فى ضياع بطولة الدورى الموسم الماضى، وكاد أن يتسبب فى خسارة بطولة الكونفدرالية عقب تعرضه للطرد واضطرار الفريق للعب بعمر صلاح، فى المباراة النهائية، مشددًا على أنه كان يدعم جنش دائمًا وأعطى تعليماته لمحمود شيكابالا، لارتداء قميصه فى نهائى كأس مصر، مؤكدًا أنه سيعطيه مستحقاته المتبقية وفقًا لقيمة عقده القديم.

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ما الخطوة القادمة فى أزمة جنش بالزمالك؟

كشف مصدر مسئول بالزمالك، لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من غضب رئيس الزمالك مما فعله جنش إلا أنه قد يتراجع عن مسألة عرضه للبيع، خاصة أن جنش أحد اللاعبين الذى دائمًا يشيد رئيس النادى الأبيض بهم ويدعم تواجده بالفريق، وجاء قرار عرضه للبيع ليكون تحذيراً للاعبين من الإدلاء بالتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعى وسيتم حل المسألة خلال الفترة القادمة حال اعتذار جنش عن تصرفه.

كشف مصدر مقرب من محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى أن الحارس خضع لعمليات التأهيل فى إسبانيا وليس ألمانيا كما أعلن النادى الأبيض فى الفترة الأخيرة، وتابع المصدر ذاته أن رحلة جنش جاءت كالتالى بسفره إلى ألمانيا للطبيب الذى أجرى له الجراحة فى القدم بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى ثم قام بالعودة برفقة زوجته إلى القاهرة وعاد إلى أسبانيا بناءً على اتصالات حدثت بينه وبين الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى تقدم له جنش بالشكر على الوقوف بجانبه خلال فترة إصابته التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر. وشدد نفس المصدر أن جنش قام بالخضوع للتأهيل فى إسبانيا تحت إشراف الإسبانى روبن بونس المعد البدني لفريق ليفربول، والذى تواجد مع منتخب مصر فى كأس العالم 2018 بروسيا وذلك للمساهمة فى تأهيل محمد صلاح الذى انضم وقتها لمنتخبنا بعد تأهيله مع بونس عقب الإصابة الشهيرة التى لحقت به بالكتف مع ليفربول. وتابع المصدر أن جنش فى مدة تتراوح من شهرين إلى 90 يوماً سيكون جاهزاً للعودة إلى الفريق الأبيض وخلال تلك الفترة ستحدث مباحثات مع مسؤولى الزمالك لحل أزمته.

متى يعود جنش إلى الزمالك؟