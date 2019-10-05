شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد السكندرى يواجه المحرق البحرينى فى ثمن نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، المقامة حالياً بالعاصمة السعودية "الرياض" عن وقوع الاتحاد السكندرى فى مواجهة المحرق بطل البحرين ذهاباً فى الاسكندرية والعودة فى البحرين .

كما أسفرت قرعة دور الـ16عن وقوع الاسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الاماراتى

وصعد لثمن النهائى، الاتحاد السكندرى والإسماعيلى (مصر)، الشباب واتحاد جدة (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، أولمبيك آسفي والرجاء والوداد (المغرب)، مولودية الجزائر (الجزائر)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، المحرق (البحرين)، شباب الأردن (الأردن)، الترجي (تونس)، نواذيبو (موريتانيا)، فيما ودع النجم الساحلي التونسي "حامل اللقب" منافسات البطولة من دور الـ 32 في مفاجأة من العيار الثقيل أمام شباب الاردن.

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وتأهل الاسماعيلى لدور الـ 16 فى البطولة العربية بعدما تفوق على أهلى بنغازى الليبى بنتيجة 4 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ 32، بينما تفوق الاتحاد السكندرى على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويحضر قرعة دور الـ16 في البطولة العربية، الأمير عبد العزيز بن تركى، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، وتامر موسى عضو مجلس ادارة الإسماعيلى، وإبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى.

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عاماً فضلاً عن الجوائز المالية لكأس محمد السادس، حيث يحصل النادى الفائز بلقب البطولة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.