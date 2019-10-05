شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد إبراهيم فى بيان: اللاعب لم يهين الزمالك.. ولم يتقاضى باقى مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر سالم محمد سالم وكيل أعمال محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة الحالى والزمالك السابق، بياناً عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، وذلك لتوضيح موقف اللاعب فى الفترة الأخيرة فى عدد من الأمور الخاصة بناديه السابق.

وجاء بيان وكيل محمد إبراهيم كالتالى: "توضيح.. يقول الرسول الكريم: ليس الشديد بالسرعة لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب"، وتابع وكيل اللاعب: لقد طمى السيل حتى غاصت الركب، ولقد تعرض اللاعب محمد إبراهيم لكثير من الاتهامات ومحاولة الزج باسمه فى موضوعات كثيرة محاولة من بعض الأشخاص للوقيعه بينه وبين جماهير نادى الزمالك التى تعى جيدا هذه المحاولات وتثق فى حب اللاعب للجماهير والكيان الذى لعب له أكثر من 13 عاما ومثل خلالها منتخب بلده فى كل المراحل".

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وأضاف وكيل محمد إبراهيم خلال البيان :"آخر هذه المحاولات هى الزج باسمه واتهامه بسب زملائه لاعبى الزمالك طوال مباراة المقاصة واتهامه بالبلطجة، أما عن هذا الاتهام فالكل رأى أن محمد لم يلعب سوى 20 دقيقة فكيف له يسب لاعبى الزمالك طوال المباراة، لقد خرج محمد من نادي الزمالك مجبرًا وليس مخيرًا وهذا لا يقلل من قيمته وقدره عند الجماهير الزملكاويه العريضة ولا يقلل من حبه وتقديره لهذه الجماهير وأي محاولات للوقيعه لن تفلح".

وتابع وكيل محمد إبراهيم: "لقد تحمل اللاعب فى السنوات الأخيرة ما لا يتحمله بشر من ضغط نفسى وعصبى ومحاولات كثيرة لإخراجه عن تركيزه ليرد وتكون زريعه للوقيعه بينه وبين الجماهير ولم تفلح ولن تفلح فى أى وقت وخرج اللاعب من النادى ولم يتقاضى باقى مستحقاته ولم يتحدث فى أى مناسبة عن ذلك وكنا في غنى عن الخروج و التحدث في أي أمر لولا الاتهامات الباطلة ، ونحن اذا نتحدث الآن نوجه رساله إن اللاعب لديه مسؤليات تجاه نادي المقاصه الذي يحترمه ويقدره ويبذل كل الجهد والعرق للعوده إلى منتخب مصر، ومحاوله التشتيت لن تفلح، وسوف نرد بكل قوة على أي شخص يخرج عن النص في حق اللاعب أو حقي مهما كان.. والله غالب على أمره".