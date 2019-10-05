شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد وناصر عباس فى معسكر الفيفا للمحاضرين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم معسكر المحاضرين الفنيين، ومحاضرى اللياقة البدنية فى مدينه دبي بدولة الإمارات والذى يقام فى الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر الجارى ، تحت إشراف الاتحاد الأسيوى لكرة القدم والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وحضر من مصر كل من ناصر عباس ووجيه أحمد كمحاضرين فنيين، وسامي فاروق محاضر بدنى.

كان اتحاد الكرة قرر اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى ، ومجدى رزق الكرة النسائية ، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا. Advertisements قسم الشئون المالية: حسام طه. قسم الشئون القانونية: صلاح البرى . المعد البدنى: سامى فاروق. العلاقات العامة: حسام الجوهرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وجيه أحمد وناصر عباس فى معسكر الفيفا للمحاضرين بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.