قرعة البطولة العربية.. مواجهة قوية للإسماعيلي.. ومتوسطة للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أقيمت اليوم السبت قرعة دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) في العاصمة السعودية الرياض.
وأسفرت القرعة عن مواجهات متباينة للثنائي الممثل للكرة المصري، الإتحاد السكندري والإسماعيلي، أمام فرق أسيوية.
ويلعب الاتحاد السكندري مع المحرق البحريني، بينما وقع الإسماعيلي في مواجهة قوية أمام الجزيرة الإماراتي حيث يقام لقاء الذهاب في مصر، والعودة خارج البلاد للفريقين.
وأتت أقوى المنافسات متمثلة في مواجهة قوية تجمع الرجاء والوداد في ديربي الدار البيضاء.
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الذهاب
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الإياب
|القوة الجوية (العراق)
|المولودية (الجزائر)
|الاتحاد السكندري
|المحرق (البحرين)
|الشباب (السعودية)
|شباب الأردن (الأردن)
|الرجاء (المغرب)
|الوداد (المغرب)
|نواذيبو (موريتانيا)
|الشرطة (العراق)
|الإسماعيلي
|الجزيرة (الإمارات)
|أولمبيك أسفي (المغرب)
|الترجي (تونس)
|الوصل (الإمارات)
|الاتحاد (السعودية)
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