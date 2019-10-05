مباشر.. ليفربول 1 - 0 ليستر سيتي.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

ويبحث ليفربول عن الانتصار الثامن له في الدوري حيث حقق الريدز سبع انتصارات متتالية جعلته يتواجد في الصدارة برصيد 21 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي والذي سيواجه وولفرهامبتون خلال هذه الجولة.

في المقابل، يحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول: أدريان - أرنولد - فان دايك - لوفرين - روبيرتسون - فابينيو - ميلنر - فينالدوم - صلاح - ماني - فيرمينو.

متابعة المباراة:

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الدقيقة الثالثة من بداية المباراة سدد محمد صلاح كرة من داخل منطقة الجزاء تصل ضعيفة لحارس ليستر سيتي.

وفي الدقيقة 13 عرضية من أرنولد من جهة اليمن تصل لجيمس ميلنر المتواجد داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

وحاول ساديو ماني في الدقيقة 29 أن يفتتح أهداف المباراة لصالح ليفربول بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس ليستر يتصدى للكرة.

وكاد فيرمينو أن يفتتح أهداف المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة 34 بعد عرضية من أرنولد لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

واستطاع النجم السنغالي ساديو ماني أن يسجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 41 بعد تمريرة طولية رائعة من جيمس ميلنر لينفرد ماني بالمرمى ويسجل هدف الريدز الأول.

آخر دقيقتين من زمن أحداث الشوط الأول حاول كل من ساديو ماني وجميس ميلنر أن يضيفوا الهدف الثاني لليفربول إلا تصويبة السنغالي وصلت ضعيفة لحارس ليستر بينما مرت الثانية أعلى المرمى بعد تمريرة من صلاح على قوس منطقة الجزاء.