استاد القاهرة يستضيف ودية بتسوانا.. وموعد وصول المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة مصر وبتسوانا الودي على استاد القاهرة الدولي المقرر إقامته في 14 أكتوبر الجاري.

وتحددت الساعة السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري موعدا للقاء مصر وبتسوانا الودي على استاد القاهرة الدولي.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن الفريق سيخوض تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة معسكره.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا.

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وتقرر وصول اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج إلى القاهرة غدا، الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من الاثنين.

واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

وفي السياق ذاته، تصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر الجاري تمهيدا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة.

ويستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكر في القاهرة يستمر حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية.