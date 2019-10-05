صلاح أساسيًا وتغييران.. كلوب يُعلن تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي برفقة الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.
وأجرى كلوب تغييرين على تشكيل الريدز، بإشراك ديان لوفرين بدلاً من جويل ماتيب المصاب، وجيمس ميلنر بدلاً من جوردان هيندرسون.
وجاء تشكيل ليفربول لمباراة ليستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - لوفرين - روبيرتسون.
خط الوسط: فابينيو - ميلنر - فينالدوم.
خط الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو.
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