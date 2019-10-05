مباشر .. أسوان 1 -4 الأهلي.. قفشة يُسجل أول أهدافه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة أسوان والأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي. ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: شريف إكرامي – رامي ربيعة – أحمد فتحي – حسام عاشور – وليد سليمان – صلاح محسن – وليد أزارو. وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي: حراسة المرمى: مسعد عوض. خط الدفاع: طارق أبو العز - إبراهيم القاضي - عبد الله السنجهاوي - محمود نعيم. خط الوسط: محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر. خط الهجوم: أحمد عبد الظاهر - حسن طارق. ويجلس على مقاعد بدلاء أسوان كلا من: رضا السيد - خالد الشيخ - الحسيني سمير - أوميد أوكري - عبد العزيز إمام - أحمد الصغيري - إبراهيم جلال. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، ويحتل أسوان المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة. انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول: انطلاق المباراة Advertisements مرت خمس دقائق وسط سيطرة من قبل لاعبي الأهلي على المباراة. في الدقيقة السادسة نفذ حمدي فتحي ركلة حرة مباشرة من يسار الملعب حولها أجايي هدفًا مبكرًا للأهلي بقدمه. مرور 15 دقيقة وسط سيطرة من قبل لاعبي الأهلي ولازالت النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف سجله أجايي. شهدت الدقائق الخمس الماضية ظهور لاعبي آسوان داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الشناوي. الدقيقة 25: حسين الشحات سجل هدف الأهلي الثاني من متابعة لتصدي مسعد عوض لتسديدة أجايي من داخل منطقة جزاء أسوان. مرت 5 دقائق أخرى وسط سيطرة متبادلة بين الأهلي وأسوان ولكن دون خطورة على مرمى الفريقين. مرور 40 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال الأهلي متقدم بهدفين نظيفين. الدقيقة 44: محمد الشناوي أمسك بتصويبة أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان من خارج منطقة الجزاء. الدقيقة 45: رد حمدي فتحي على تصويبة عبد الظاهر بتصويبة علت مرمى مسعد عوض حارس مرمى أسوان. انتهاء الوقت الأصلي من عمر الشوط الأول والحكم يمنح دقيقتين كوقت بدلًا من الضائع: انتهاء الشوط الأول انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني: مرور 5 دقائق أولى من الشوط الثاني وسط سيطرة متبادلة للكرة بين لاعبي الفريقين. الدقيقة 60: حصل الأهلي على ركنية أرسلها محمد مجدي "قفشة" قبل أن يوجهها حمدي فتحي برأسه في مرمى أسوان. الدقيقة 64 حصل محمد مجدي قفشة على ركلة جزاء عقب عرقلة لاعب أسوان له داخل منطقة الجزاء. الدقيقة 65: قفشة سدد ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس الذي اتجه ليمين المرمى الدقيقة 67: رد أوميد أوكري على هدف قفشة بهدف أول لأسوان. الدقائق التي شهدت الهدف الأول لأسوان شهدت سيطرة من قبل لاعبيه على الكرة دون خطورة قبل أن يعود الأهلي للسيطرة مرة أخرى. في الدقيقة 86: سجل رمضان صبحي الهدف الخامس للأهلي في مرمى أسوان.

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