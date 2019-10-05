نجم الزمالك يطير إلى ألمانيا للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبي

قرر مسؤولو نادي الزمالك خضوع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وفي نفس الوقت قرر مسؤولو النادي خوض اللاعب لمرحلة التأهيل في ألمانيا، على أن يغيب لاعب الوسط عن الفريق لمدة ستة أشهر تقريبا.. وتواصل الجهاز الطبي للزمالك مع محمود عبد العزيز للوقوف على ترتيبات السفر إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية. وكان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض لها عبد العزيز للإصابة بالصليبي.

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