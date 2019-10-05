اتجاه لايقاف محمد عادل بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

يسود اتجاه قوي لدى لجنة الحكام باتحاد الكرة، لايقاف محمد عادل الحكم الدولي لمدة شهر عن ادارة مباريات الدوري الممتاز، بسبب أخطاؤه في لقاء الزمالك والمقاصة بالدوري. ادارة مباريات الدوري الممتاز، بسبب أخطاؤه في لقاء الزمالك والمقاصة بالدوري. ويرى مسؤولو اللجنة ان عادل تغاضى عن احتساب ركلتي حزاء للمقاصة، وهو ما دفعهم للتفكير بقوة في ايقافه عن ادارة لقاءات بالدوري الممتاز.

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