اتجاه لايقاف محمد عادل بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

يسود اتجاه قوي لدى لجنة الحكام باتحاد الكرة، لايقاف محمد عادل الحكم الدولي لمدة شهر عنادارة مباريات الدوري الممتاز، بسبب أخطاؤه في لقاء الزمالك والمقاصة بالدوري.
ويرى مسؤولو اللجنة ان عادل تغاضى عن احتساب ركلتي حزاء للمقاصة، وهو ما دفعهم للتفكير بقوة في ايقافه عن ادارة لقاءات بالدوري الممتاز.
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