أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة وادي دجلة بعد قليل في الخامسة ونصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. الممتاز. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدى الدفاع: محمد بيومى، محمد مجدى، باهر المحمدى، أسامة إبراهيم Advertisements الوسط: همام طارق، محمود دونجا، محمد الشامى، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدى محمد الشامى، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدى الهجوم: وجيه عبد الحكيم ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود عبد المنصف – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد هاشم – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسيتش يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.