خربين يقود هجوم الهلال لمواجهة الاتفاق فى الدورى السعودى

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى، عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق، المقررة في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين. ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الهلال كالأتى : حراسة المرمى :محمد الواكد. Advertisements الدفاع :ياسر الشهرني، جانج هيون سو، على ال بليهي، محمد البريك. الوسط :جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سلمان الفرج، هتان باهبري. الهجوم :صالح الشهري، عمر خربين.

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